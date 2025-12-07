Marché de Noël Agon-Coutainville
2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël à Agon-Coutainville, une trentaine d’exposants, Père Noël et animations.
Le samedi 6 décembre de 14h à 18h et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h. .
2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
