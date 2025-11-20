Marché de Noël Ahun
Marché de Noël Ahun vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Champ de Foire Ahun Creuse
Marché de Noël à retrouver sur la place du Champ de Foire, organisé par l’association Lou Pitchou. Feu d’artifice à 20h30.
De nombreux stands à découvrir ! Stand photo avec le Père Noël.
Manège, Vin Chaud Tombola, Foodtruck et buvette sur place. .
Place du Champ de Foire Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine loupitchou23150@gmail.com
