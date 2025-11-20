Marché de Noël

Place du Champ de Foire Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Marché de Noël à retrouver sur la place du Champ de Foire, organisé par l’association Lou Pitchou. Feu d’artifice à 20h30.

De nombreux stands à découvrir ! Stand photo avec le Père Noël.

Manège, Vin Chaud Tombola, Foodtruck et buvette sur place. .

Place du Champ de Foire Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine loupitchou23150@gmail.com

English :

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Ahun a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest