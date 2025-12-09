Marché de Noël Aigrefeuille-sur-Maine

Marché de Noël

Venez flâner dans une ambiance chaleureuse et conviviale et découvrez près de 37 exposants proposant une multitude d’idées cadeaux.

Samedi 13 décembre de 15h à 21h et dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h.

L’association Festi’Maine vous proposera une savoureuse tartiflette à déguster sur place ou à emporter, tandis que l’association Club pongiste Aigrefeuillais vous fera découvrir son fameux vin chaud !

Le Père Noël déambulera tout au long du marché à la rencontre des enfants, chargé de gourmandises. La Reine des Neiges et Olaf seront également présents pour émerveiller les plus jeunes.

Nouveaux exposants Champagne, fleuriste, plantes aromatiques et médicinales, pâtisserie, livres… L’Amicale des anciens sapeurs-pompiers vous proposera une dégustation d’huîtres et de muscadet. La photographe Adeline Nicolas (Bonheur Flaches) sera de retour cette année et proposera à nouveau ses séances photos numériques.

Animations pour les enfants

Les enfants pourront profiter de nombreuses animations gratuites, dont Un sculpteur de ballons, Un stand de maquillage.

Moments forts du week-end

Samedi à 19 h lâcher de lanternes

Samedi de 15 h à 18 h 30 animation un Noël autrement sensibilisation à un Noël responsable et atelier furoshiki co-organisé et animé par Clisson Sèvre et Maine Agglo et Les Effets Papillons.

Nouveauté ! Un feu d’artifice viendra clôturer la journée du samedi. Il sera tiré depuis le parc du Plessis vers 21 h 15.

Dimanche laissez-vous tenter par une balade en calèche, pour une promenade pleine de charme ! .

Parking des Richardières Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 06 61 20 info@aigrefeuillesurmaine.com

Come and stroll around in a warm and friendly atmosphere and discover nearly 37 exhibitors offering a multitude of gift ideas.

