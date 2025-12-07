Marché de Noël Mairie Ainay-le-Château

Marché de Noël

Ainay-le-Château

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez faire vos emplettes de Noël dans une ambiance féerique au 20ème Marché de Noël d’Ainay le Château. Nombreux artisans, produits gourmands, passage du Père Noël, maquillage pour les enfants et tours de calèche pour une balade enchantée vous attendent!

+33 4 70 07 90 05

English :

Come and do your Christmas shopping in a magical atmosphere at the 20th Marché de Noël d’Ainay le Château. Numerous craftsmen, gourmet products, Santa Claus, face painting for children and horse-drawn carriage rides for an enchanted stroll await you!

German :

Der 20. Weihnachtsmarkt in Ainay le Château bietet eine zauberhafte Atmosphäre für Ihre Weihnachtseinkäufe. Zahlreiche Kunsthandwerker, Gourmetprodukte, der Weihnachtsmann, Kinderschminken und Kutschfahrten erwarten Sie!

Italiano :

Venite a fare i vostri acquisti natalizi in un’atmosfera magica al 20° Mercatino di Natale di Ainay le Château. Vi aspettano numerosi artigiani, prodotti gastronomici, la visita di Babbo Natale, la pittura del viso per i bambini e gite in carrozza per una passeggiata incantata!

Espanol :

Venga a hacer sus compras navideñas en un ambiente mágico en el 20º Mercado de Navidad de Ainay le Château. Le esperan numerosos artesanos, productos gastronómicos, la visita de Papá Noel, pintacaras para los niños y paseos en coche de caballos para disfrutar de un paseo encantado

L’événement Marché de Noël Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme