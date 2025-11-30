MARCHÉ DE NOËL ALAIGNE Alaigne
Alaigne Aude
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Les amis du patrimoine d’Alaigne organisent leur traditionnel Marché de Noël.
Marché gourmand, artisans.
Grand choix d’idées cadeaux pour Noël
Vin chaud, restauration à déguster sur place ou à importer.
Alaigne 11240 Aude Occitanie +33 6 73 05 18 80 lesamisdupatrimoinealaigne@outlook.fr
English :
Les amis du patrimoine d’Alaigne organize their traditional Christmas Market.
Gourmet market, artisans.
Wide choice of Christmas gift ideas
Mulled wine, food to be enjoyed on site or imported.
German :
Die Freunde des Kulturerbes von Alaigne organisieren ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.
Gourmet-Markt, Kunsthandwerker.
Große Auswahl an Geschenkideen für Weihnachten
Glühwein, Verpflegung zum Genießen vor Ort oder zum Importieren.
Italiano :
Gli amici del patrimoine d’Alaigne organizzano il loro tradizionale mercatino di Natale.
Mercato gastronomico, artigiani.
Ampia scelta di idee regalo per il Natale
Vin brulé, cibi da gustare sul posto o importati.
Espanol :
Les amis du patrimoine d’Alaigne celebran su tradicional mercado navideño.
Mercado gastronómico, artesano.
Amplia selección de ideas para regalar en Navidad
Vino caliente, comida para degustar in situ o de importación.
L’événement MARCHÉ DE NOËL ALAIGNE Alaigne a été mis à jour le 2025-10-10 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin