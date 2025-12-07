MARCHÉ DE NOËL

Alet-les-Bains Aude

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Une journée pleine de féerie pour préparer Noël, avec un marché, de la restauration, la venue du père noël à 16h et sa distribution de cadeaux

Animation musicale dès 11h

Loterie, crêpe , cassoulet , buvette.

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie +33 6 25 22 42 86 animalet@outlook.fr

English :

A magical day to prepare for Christmas, with a market, food and drink, and Santa Claus at 4pm to hand out presents

Musical entertainment from 11am

Lottery, crêpes, cassoulet, refreshments.

German :

Ein Tag voller Zauberei, um sich auf Weihnachten vorzubereiten, mit einem Markt, Essen und Trinken, dem Besuch des Weihnachtsmannes um 16 Uhr und seiner Geschenkverteilung

Musikalische Unterhaltung ab 11 Uhr

Lotterie, Crêpe, Cassoulet, Getränkestand.

Italiano :

Una giornata incantevole per prepararsi al Natale, con un mercatino, cibo e bevande e l’arrivo di Babbo Natale alle 16.00 per distribuire i regali

Intrattenimento musicale dalle 11.00

Lotteria, crêpes, cassoulet e rinfreschi.

Espanol :

Un día encantador para prepararse para la Navidad, con un mercado, comida y bebida, y la llegada de Papá Noel a las 16.00 horas para repartir regalos

Animación musical a partir de las 11h

Lotería, crepes, cassoulet y refrescos.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Alet-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin