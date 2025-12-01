Marché de Noël ALIXANOEL Alixan

Marché de Noël ALIXANOEL Alixan samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël ALIXANOEL

Le village Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

29ème édition le plus grand marché de Noël en Drôme / Ardèche

exposants artisans et producteurs locaux exclusivement



Des animations spectacles, déambulations de rue, balade en poneys, maquillage, et même un feu d’artifice !

.

Le village Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 08 88 fralixancom@gmail.com

English :

29th edition the biggest Christmas market in Drôme / Ardèche

exhibitors: local craftsmen and producers only



Entertainment: shows, street parades, pony rides, face painting and even fireworks!

German :

29. Ausgabe der größte Weihnachtsmarkt in der Drôme / Ardèche

aussteller: ausschließlich lokale Handwerker und Produzenten



Animationen: Aufführungen, Straßenumzüge, Ponyreiten, Schminken und sogar ein Feuerwerk!

Italiano :

29a edizione il più grande mercatino di Natale della Drôme / Ardèche

espositori: solo artigiani e produttori locali



Intrattenimento: spettacoli, sfilate, passeggiate con i pony, face painting e persino fuochi d’artificio!

Espanol :

29ª edición el mayor mercado navideño de Drôme / Ardèche

expositores: sólo artesanos y productores locales



Animación: espectáculos, pasacalles, paseos en poni, pintacaras y ¡hasta fuegos artificiales!

L’événement Marché de Noël ALIXANOEL Alixan a été mis à jour le 2025-09-01 par Valence Romans Tourisme