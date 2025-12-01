Marché de Noël ALIXANOEL Alixan
Marché de Noël ALIXANOEL Alixan samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël ALIXANOEL
Le village Alixan Drôme
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
29ème édition le plus grand marché de Noël en Drôme / Ardèche
exposants artisans et producteurs locaux exclusivement
Des animations spectacles, déambulations de rue, balade en poneys, maquillage, et même un feu d’artifice !
Le village Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 08 88 fralixancom@gmail.com
English :
29th edition the biggest Christmas market in Drôme / Ardèche
exhibitors: local craftsmen and producers only
Entertainment: shows, street parades, pony rides, face painting and even fireworks!
German :
29. Ausgabe der größte Weihnachtsmarkt in der Drôme / Ardèche
aussteller: ausschließlich lokale Handwerker und Produzenten
Animationen: Aufführungen, Straßenumzüge, Ponyreiten, Schminken und sogar ein Feuerwerk!
Italiano :
29a edizione il più grande mercatino di Natale della Drôme / Ardèche
espositori: solo artigiani e produttori locali
Intrattenimento: spettacoli, sfilate, passeggiate con i pony, face painting e persino fuochi d’artificio!
Espanol :
29ª edición el mayor mercado navideño de Drôme / Ardèche
expositores: sólo artesanos y productores locales
Animación: espectáculos, pasacalles, paseos en poni, pintacaras y ¡hasta fuegos artificiales!
L’événement Marché de Noël ALIXANOEL Alixan a été mis à jour le 2025-09-01 par Valence Romans Tourisme