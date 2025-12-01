Marché de Noël Ecole Saint-Anne Allaire

Marché de Noël

Ecole Saint-Anne 2 rue de Deil Allaire Morbihan

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Au Programme

Vin chaud, Chorale des enfants, Photo avec le père Noël, Inauguration de la fresque réalisé par les CM2, Animation, Repas à emporter sous réservation. .

+33 6 59 28 33 55

