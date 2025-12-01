Marché de Noël Rues du vieux village Allauch

Marché de Noël Rues du vieux village Allauch samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 le dimanche de 9h30 à 18h. Le samedi de 9h30 à 19h30. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

A Allauch, la période la plus féerique de l’année débute avec le traditionnel Marché de Noël. Ses décors et ses lumières font déjà rêver petits et grands !

Chaque année, de nombreux exposants et des centaines de visiteurs font vivre ce Marché faisant de lui un rendez-vous incontournable.



Un week-end entièrement consacré aux traditions et à la gastronomie en cette période de fêtes, où l’on vient pour faire plaisir ou se faire plaisir, acheter ou s’inspirer, flâner ou rêver.



Le cœur du village avec ses chalets et stands joliment décorés offre des produits régionaux et artisanaux de qualité. On y trouve des produits gourmands (marrons glacés, truffes, chocolats, foie gras, nougat…) et des idées cadeaux (santons, crèches, bijoux, jouets, poteries, sapins…).



Pour vous divertir durant ces journées, le marché sera ponctué d’animations (échassiers, manège pour enfants, lutins…) et de moments d’émotion. On dit même que le Père Noël aurait quitté son village pour venir à Allauch !



Dans son chalet situé sur le Cours du 11 Novembre, le Père Noël, en personne, attendra les enfants. Le moment pour les parents de prendre leur appareil photo et d’immortaliser cette rencontre unique.



Mais, Noël ne serait pas Noël sans la générosité de tous. Une collecte de jouets, située sur le Cours du 11 novembre (à côté du manège) récupèrera des jouets neufs ou en bon état pour tout âge. Soyez nombreux à remplir la hotte de cette opération de solidarité et donnez du rêve aux enfants les plus démunis.

C’est ça l’esprit de Noël !





Important et pratique la circulation dans le village étant interdite, la municipalité met à disposition des bus desservant gratuitement le village au départ du Logis-Neuf, de La Pounche, d’Enco de Botte et de Fontvielle le samedi et le dimanche. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

In Allauch, the most magical time of the year begins with the traditional Christmas Market. Its decorations and lights already make young and old dream!

German :

In Allauch beginnt die märchenhafteste Zeit des Jahres mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Seine Dekorationen und Lichter lassen Groß und Klein schon jetzt träumen!

Italiano :

Ad Allauch, il periodo più magico dell’anno inizia con il tradizionale mercatino di Natale. Le sue decorazioni e le sue luci fanno già sognare grandi e piccini!

Espanol :

En Allauch, la época más mágica del año comienza con el tradicional Mercado de Navidad. Sus decoraciones y luces ya hacen soñar a grandes y pequeños

