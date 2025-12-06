Marché de Noël

Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

Marché de Noël vente de sapin, déco de noël, artisans et producteurs locaux, boissons et restauration sur place, visite du père noël

40 Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 50 77 67

Christmas market: sale of Christmas trees, Christmas decorations, local craftsmen and producers, drinks and food on site, visit from Santa Claus

Weihnachtsmarkt: Verkauf von Tannenbäumen, Weihnachtsdekoration, lokale Handwerker und Produzenten, Getränke und Essen vor Ort, Besuch des Weihnachtsmanns

Mercatino di Natale: vendita di alberi di Natale, decorazioni natalizie, artigiani e produttori locali, bevande e cibo in loco, visita di Babbo Natale

Mercado navideño: venta de árboles de Navidad, adornos navideños, artesanos y productores locales, bebidas y comida in situ, visita de Papá Noel

L’événement Marché de Noël Allemans a été mis à jour le 2025-11-13 par Val de Dronne