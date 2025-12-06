Marché de Noël Allemans
Marché de Noël Allemans samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
40 Le Bourg Allemans Dordogne
Marché de Noël vente de sapin, déco de noël, artisans et producteurs locaux, boissons et restauration sur place, visite du père noël
40 Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 50 77 67
English : Marché de Noël
Christmas market: sale of Christmas trees, Christmas decorations, local craftsmen and producers, drinks and food on site, visit from Santa Claus
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt: Verkauf von Tannenbäumen, Weihnachtsdekoration, lokale Handwerker und Produzenten, Getränke und Essen vor Ort, Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino di Natale: vendita di alberi di Natale, decorazioni natalizie, artigiani e produttori locali, bevande e cibo in loco, visita di Babbo Natale
Espanol : Marché de Noël
Mercado navideño: venta de árboles de Navidad, adornos navideños, artesanos y productores locales, bebidas y comida in situ, visita de Papá Noel
