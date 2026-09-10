Informations pratiques

Allemans-du-Dropt

Marché de noël

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Venez nombreux chercher vos idées de cadeaux au marché de Noël. Restauration sur place. Pour achever ce moment sur une note féerique, le feu d’artifice reporté du 14 juillet viendra illuminer la soirée et prolonger la magie.

Venez nombreux chercher vos idées de cadeaux au marché de Noël. Restauration sur place. Pour achever ce moment sur une note féerique, le feu d’artifice reporté du 14 juillet viendra illuminer la soirée et prolonger la magie. .

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine si.allemans@orange.fr

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English : Marché de noël

Come out in large numbers to find gift ideas at the Christmas market. Food available on site. To end the evening on a festive note, the fireworks display—originally scheduled for July 14—will light up the night and keep the magic going.

L’événement Marché de noël Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun