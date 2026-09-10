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Marché de noël Allemans-du-Dropt

samedi 5 décembre 2026 · Allemans-du-Dropt

Marché de noël Allemans-du-Dropt

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Ville
47800 Allemans-du-Dropt
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Allemans-du-Dropt

Marché de noël

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Venez nombreux chercher vos idées de cadeaux au marché de Noël. Restauration sur place. Pour achever ce moment sur une note féerique, le feu d’artifice reporté du 14 juillet viendra illuminer la soirée et prolonger la magie.
Venez nombreux chercher vos idées de cadeaux au marché de Noël. Restauration sur place. Pour achever ce moment sur une note féerique, le feu d’artifice reporté du 14 juillet viendra illuminer la soirée et prolonger la magie.   .

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   si.allemans@orange.fr

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English : Marché de noël

Come out in large numbers to find gift ideas at the Christmas market. Food available on site. To end the evening on a festive note, the fireworks display—originally scheduled for July 14—will light up the night and keep the magic going.

L’événement Marché de noël Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun

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