MARCHÉ DE NOËL Local du foyer Allenc

Le foyer rural d’Allenc vous propose leur premier marché de noël ! On vous attend nombreux au local du foyer rural le dimanche 7 décembre avec plus de 20 exposants locaux artisans, créateurs, producteurs !
Nous vous préparons une ambiance de noël avec maquillage d’enfants, décorations à gogo ! Vin et jus de pomme chaud, châtaignes grillées…. fontaine de chocolat !
Restauration
Local du foyer Le Puech Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96
English :
The Foyer Rural d’Allenc presents its first Christmas market! We look forward to seeing you at the foyer rural on Sunday, December 7, with over 20 local exhibitors: craftsmen, designers and producers!
We’ll be putting on a Christmassy atmosphere for you, with children’s face painting and decorations galore! Hot wine and apple juice, roasted chestnuts…. chocolate fountain!
Catering
German :
Das Landheim von Allenc bietet Ihnen ihren ersten Weihnachtsmarkt an! Wir erwarten Sie am Sonntag, den 7. Dezember im Lokal des Landheims mit mehr als 20 lokalen Ausstellern: Handwerker, Designer, Produzenten!
Wir bereiten Ihnen eine weihnachtliche Atmosphäre mit Kinderschminken und Dekorationen in Hülle und Fülle! Wein und heißer Apfelsaft, geröstete Kastanien…. Schokoladenbrunnen!
Verpflegung
Italiano :
Il Foyer Rural d’Allenc organizza il suo primo mercatino di Natale! Vi aspettiamo al Foyer Rural domenica 7 dicembre con oltre 20 espositori locali: artigiani, designer e produttori!
Vi aspetta una vera atmosfera natalizia, con pittura del viso per bambini e decorazioni a volontà! Vino caldo e succo di mela, caldarroste…. fontana di cioccolato!
Ristorazione
Espanol :
¡El Foyer Rural d’Allenc celebra su primer mercado navideño! Te esperamos en el Foyer Rural el domingo 7 de diciembre con más de 20 expositores locales: artesanos, diseñadores y productores
Le espera un auténtico ambiente navideño, con pintacaras para niños y un montón de adornos Vino caliente y zumo de manzana, castañas asadas…. ¡fuente de chocolate!
Catering
