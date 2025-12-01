Marché de Noël Place de l’église Alligny-Cosne
Marché de Noël Place de l’église Alligny-Cosne samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’église Eglise Alligny-Cosne Nièvre
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Rendez-vous à l’intérieur et autour de l’église, de 10h à 18h, pour faire le plein de cadeaux sur les stands des producteurs, artisans et créateurs, rencontrer le Père Noël, assister à des chants de Noël (à 15h), admirer une exposition de crèches d’ici et d’ailleurs… Buvette et restauration sur place (grillades, frites, crêpes, vin chaud, bières…). .
Place de l’église Eglise Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 30 76 71
