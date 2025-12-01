Marché de Noël Place de l’église Alligny-Cosne

Marché de Noël

Place de l’église Eglise Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Rendez-vous à l’intérieur et autour de l’église, de 10h à 18h, pour faire le plein de cadeaux sur les stands des producteurs, artisans et créateurs, rencontrer le Père Noël, assister à des chants de Noël (à 15h), admirer une exposition de crèches d’ici et d’ailleurs… Buvette et restauration sur place (grillades, frites, crêpes, vin chaud, bières…). .

Place de l’église Eglise Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 30 76 71

