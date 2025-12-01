Marché de Noël Salle des fêtes Alluy

Marché de Noël

Salle des fêtes Le Bourg Alluy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’Amicale d’Alluy organise son marché de Noël le samedi 20 décembre toute la journée à partir de 10h. Vous trouverez des produits variés, de l’artisanat et des gourmandises. Le vin chaud sera également là ainsi qu’un stand de petite restauration sans oublier le passage du Père Noël. Renseignements au 03 86 84 16 48. .

Salle des fêtes Le Bourg Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 16 48

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Alluy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Rives du Morvan