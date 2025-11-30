Marché de noël rue de la Vallée Alsting

Marché de noël

rue de la Vallée Salle Polyvalente – Alsting Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Artisanats et commerçants locaux métier de bouche ; couronnes de l’Avent ; bijouterie ; crochets, divers, repas à midi uniquement sous réservation au 07 70 86 37 99 avant le 22 novembre.Tout public

rue de la Vallée Salle Polyvalente – Alsting 57515 Moselle Grand Est +33 6 63 86 38 33 mickael.flauss@gmail.com

English :

Local crafts and traders: gourmet food; Advent wreaths; jewelry; hooks, miscellaneous, lunch only by reservation on 07 70 86 37 99 before November 22.

German :

Artisanats et commerçants locaux : métier de bouche; Adventskränze; Schmuck; Häkelnadeln, Verschiedenes, Mittagessen nur mit Reservierung unter 07 70 86 37 99 bis zum 22. November.

Italiano :

Artigianato e commercianti locali: cibo e bevande; corone dell’Avvento; gioielli; ganci, varie, pranzo solo su prenotazione al numero 07 70 86 37 99 entro il 22 novembre .

Espanol :

Artesanía y comerciantes locales: comida y bebida; coronas de Adviento; joyas; anzuelos, varios, almuerzo sólo con reserva en el 07 70 86 37 99 antes del 22 de noviembre.

