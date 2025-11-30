Marché de Noël

Salle des Fêtes Amagne Ardennes

Tarif : – –

Date : 2025-11-30

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Artisanat local, gastronomie, balades en calèche Gaufres croustillantes, vin chaud

Salle des Fêtes Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 6 32 51 06 60

English :

Local crafts, gastronomy, horse-drawn carriage rides Crispy waffles, mulled wine

German :

Lokales Kunsthandwerk, Gastronomie, Kutschfahrten Knusprige Waffeln, Glühwein

Italiano :

Artigianato locale, gastronomia, gite in carrozza trainata da cavalli Cialde croccanti, vin brulé

Espanol :

Artesanía local, gastronomía, paseos en coche de caballos Gofres crujientes, vino caliente

L’événement Marché de Noël Amagne a été mis à jour le 2025-10-28 par Ardennes Tourisme