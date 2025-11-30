Marché de Noël Amagne
Marché de Noël Amagne dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Amagne Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Artisanat local, gastronomie, balades en calèche Gaufres croustillantes, vin chaud
Salle des Fêtes Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 6 32 51 06 60
English :
Local crafts, gastronomy, horse-drawn carriage rides Crispy waffles, mulled wine
German :
Lokales Kunsthandwerk, Gastronomie, Kutschfahrten Knusprige Waffeln, Glühwein
Italiano :
Artigianato locale, gastronomia, gite in carrozza trainata da cavalli Cialde croccanti, vin brulé
Espanol :
Artesanía local, gastronomía, paseos en coche de caballos Gofres crujientes, vino caliente
L’événement Marché de Noël Amagne a été mis à jour le 2025-10-28 par Ardennes Tourisme