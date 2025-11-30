Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Amagne dimanche 30 novembre 2025.

Salle des Fêtes Amagne Ardennes

2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Artisanat local, gastronomie, balades en calèche Gaufres croustillantes, vin chaud
Salle des Fêtes Amagne 08300 Ardennes Grand Est +33 6 32 51 06 66 

English:

Local crafts, gastronomy, horse-drawn carriage rides Crispy waffles, mulled wine

German:

Lokales Kunsthandwerk, Gastronomie, Kutschfahrten Knusprige Waffeln, Glühwein

Italiano:

Artigianato locale, gastronomia, gite in carrozza trainata da cavalli Cialde croccanti, vin brulé

Espanol:

Artesanía local, gastronomía, paseos en coche de caballos Gofres crujientes, vino caliente

L'événement Marché de Noël Amagne a été mis à jour le 2025-10-28 par Ardennes Tourisme