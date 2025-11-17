Marché de Noël Place du village Amancey
Marché de Noël Place du village Amancey vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du village Place de la Mairie Amancey Doubs
Venez passer un moment convivial sur le marché de Noël d’Amancey, couleurs locales, buvette et petite restauration sur place. .
