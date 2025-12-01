MARCHE DE NOEL Ambleny
7 Rue du Stade Ambleny Aisne
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noel à Ambleny. Entrée gratuite pour les visiteurs.
POUR EXPOSER CONTACTER MME Isabelle VILPOUX AU 06.17.01.54.68 .
7 Rue du Stade Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 01 54 68 comitedanimation.ambleny@orange.fr
