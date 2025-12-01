MARCHE DE NOEL Ambleny

MARCHE DE NOEL

7 Rue du Stade Ambleny Aisne

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché de Noel à Ambleny. Entrée gratuite pour les visiteurs.

POUR EXPOSER CONTACTER MME Isabelle VILPOUX AU 06.17.01.54.68 .

7 Rue du Stade Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 01 54 68 comitedanimation.ambleny@orange.fr

