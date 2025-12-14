Marché de Noël

Amou Landes

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le marché traditionnel d’Amou revêt sa tenue de Noël visite du père Noël, maquillage pour enfants, vins et chocolats chauds, promenade à poney, magicien. Rendez-vous place de la Técouère.

Place de la Técouère Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 00 22

Marché de Noël

Amou’s traditional market dresses up for Christmas, with a visit from Santa Claus, face painting for children, mulled wine and chocolates, pony rides and a magician. Meet at Place de la Técouère.

