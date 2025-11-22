Marché de Noël Salle Arc en Ciel Ancenis-Saint-Géréon

Marché de Noël Salle Arc en Ciel Ancenis-Saint-Géréon samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle Arc en Ciel Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

L’association du Pays d’Ancenis Fibromyalgie organise la deuxième édition de son marché de Noël pour faire connaître le Handicap invisible qu’est la fibromyalgie au plus grand nombre.

À cet effet, les adhérents seront présents pour vendre leurs créations et vous proposer à la vente boissons chaudes, confiseries, gâteaux et crêpes.

Vous pourrez retrouver également des créateurs et artisans locaux (d’ailleurs nous en cherchons toujours) ainsi qu’un food-truck pour vous restaurer. .

Salle Arc en Ciel Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire paysancenisfibromyalgie@gmail.com

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

L’événement Marché de Noël Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis