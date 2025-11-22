Marché de Noël Salle Arc en Ciel Ancenis-Saint-Géréon
Marché de Noël Salle Arc en Ciel Ancenis-Saint-Géréon samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Arc en Ciel Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !
L’association du Pays d’Ancenis Fibromyalgie organise la deuxième édition de son marché de Noël pour faire connaître le Handicap invisible qu’est la fibromyalgie au plus grand nombre.
À cet effet, les adhérents seront présents pour vendre leurs créations et vous proposer à la vente boissons chaudes, confiseries, gâteaux et crêpes.
Vous pourrez retrouver également des créateurs et artisans locaux (d’ailleurs nous en cherchons toujours) ainsi qu’un food-truck pour vous restaurer. .
Salle Arc en Ciel Avenue du Mortier Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire paysancenisfibromyalgie@gmail.com
English :
Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!
German :
Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!
Italiano :
Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!
Espanol :
Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños
L’événement Marché de Noël Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis