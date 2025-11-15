Marché de Noël Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette
Marché de Noël Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette samedi 15 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Jean Chenevier 18 rue André chaudier Andancette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Marché de Noël avec 48 exposants sur les deux jours, Animation tout le week-end Manège, structures gonflables…
Présence du père Noël. Buvette et restauration sur place.
.
Salle des fêtes Jean Chenevier 18 rue André chaudier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 23 01 60 sou.andancette@gmail.com
English :
Christmas market with 48 exhibitors on both days, entertainment all weekend long: Carousel, inflatable structures…
Presence of Santa Claus. Refreshments and snacks on site.
German :
Weihnachtsmarkt mit 48 Ausstellern an beiden Tagen, Animation das ganze Wochenende über: Karussell, aufblasbare Strukturen.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale con 48 espositori nei due giorni, animazione per tutto il weekend: Giostre, strutture gonfiabili…
Babbo Natale sarà presente. Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Mercado de Navidad con 48 expositores durante los dos días, animación durante todo el fin de semana: Tiovivo, estructuras hinchables…
Papá Noel estará presente. Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Marché de Noël Andancette a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche