Marché de Noël Salle des fêtes Jean Chenevier Andancette

Marché de Noël

Salle des fêtes Jean Chenevier 18 rue André chaudier Andancette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Marché de Noël avec 48 exposants sur les deux jours, Animation tout le week-end Manège, structures gonflables…

Présence du père Noël. Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes Jean Chenevier 18 rue André chaudier Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 23 01 60 sou.andancette@gmail.com

English :

Christmas market with 48 exhibitors on both days, entertainment all weekend long: Carousel, inflatable structures…

Presence of Santa Claus. Refreshments and snacks on site.

German :

Weihnachtsmarkt mit 48 Ausstellern an beiden Tagen, Animation das ganze Wochenende über: Karussell, aufblasbare Strukturen.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale con 48 espositori nei due giorni, animazione per tutto il weekend: Giostre, strutture gonfiabili…

Babbo Natale sarà presente. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Mercado de Navidad con 48 expositores durante los dos días, animación durante todo el fin de semana: Tiovivo, estructuras hinchables…

Papá Noel estará presente. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Marché de Noël Andancette a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche