Marché de Noël Salle La Passerelle Andilly
Marché de Noël Salle La Passerelle Andilly samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Venez découvrir le marché de Noël organisé par le Boxing Club d’Andilly.
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 68 34
English :
Come and discover the Christmas market organized by the Boxing Club d’Andilly.
German :
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der vom Boxing Club d’Andilly organisiert wird.
Italiano :
Venite a scoprire il mercatino di Natale organizzato dal Boxing Club d’Andilly.
Espanol :
Venga a descubrir el mercado navideño organizado por el Boxing Club d’Andilly.
