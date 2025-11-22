Marché de Noël Salle La Passerelle Andilly

Marché de Noël

Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Venez découvrir le marché de Noël organisé par le Boxing Club d’Andilly.

.

Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 64 68 34

English :

Come and discover the Christmas market organized by the Boxing Club d’Andilly.

German :

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der vom Boxing Club d’Andilly organisiert wird.

Italiano :

Venite a scoprire il mercatino di Natale organizzato dal Boxing Club d’Andilly.

Espanol :

Venga a descubrir el mercado navideño organizado por el Boxing Club d’Andilly.

L’événement Marché de Noël Andilly a été mis à jour le 2025-10-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin