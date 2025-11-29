Marché de Noël Salle La Passerelle Andilly
Marché de Noël Salle La Passerelle Andilly samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Venez découvrir le marché de Noël organisé par les zozos d’Aunis avec environs 20 exposants.
Food Truck sur place
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 75 87
English :
Come and discover the Christmas market organized by les zozos d’Aunis with around 20 exhibitors.
Food Truck on site
German :
Entdecken Sie den von den zozos d’Aunis organisierten Weihnachtsmarkt mit rund 20 Ausstellern.
Food Truck vor Ort
Italiano :
Venite a scoprire il mercatino di Natale organizzato da Les Zozos d’Aunis con circa 20 espositori.
Food Truck in loco
Espanol :
Venga a descubrir el mercado de Navidad organizado por Les Zozos d’Aunis con una veintena de expositores.
Food Truck in situ
