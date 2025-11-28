Marché de Noël Angiens
Marché de Noël Angiens vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Floréal Angiens Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
De 17h00 à 00h00 , le marché de Noël vous accueillera à la salle Floréal d’Angiens.
Les exposants peuvent s’inscrire auprés de Bénédicte 06 79 03 85 35 .
Salle Floréal Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 03 85 35
