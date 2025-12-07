Marché de Noël Angliers Pavillon du Québec Angliers

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Participation sous forme de don au profit de l’APE

Artisanat créations DIY, vêtements, bijoux, savons, décorations…

Producteurs alimentaires miel, charcuterie, spécialités culinaires locales, bonbons, confiseries, chocolats, bières artisanales

Entrée libre .

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 80 51 99 ape.tilleuls86330@gmail.com

