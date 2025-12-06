Marché de Noël Animagnax Salle des fêtes Magnac-sur-Touvre
Marché de Noël Animagnax Salle des fêtes Magnac-sur-Touvre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël Animagnax
Salle des fêtes 10 place de la Mairie Magnac-sur-Touvre Charente
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’association Animagnax organise son marché de Noël dans le centre Bourg de Magnac-sur-Touvre. Vente de réalisations couture , réalisations créatives, des kits cookit et des gourmandises.
Salle des fêtes 10 place de la Mairie Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine animagnax@gmail.com
English :
The Animagnax association organizes its Christmas market in the center of Magnac-sur-Touvre. Sale of sewing creations, creative creations, cookit kits and delicacies.
German :
Der Verein Animagnax organisiert seinen Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum von Magnac-sur-Touvre. Verkauf von Näharbeiten, kreativen Arbeiten, Cookit-Kits und Leckereien.
Italiano :
L’associazione Animagnax organizza il suo mercatino di Natale nel centro di Magnac-sur-Touvre. Vendita di creazioni di cucito, creazioni creative, kit per cucinare e prelibatezze.
Espanol :
La asociación Animagnax celebra su mercado navideño en el centro de Magnac-sur-Touvre. Venta de creaciones de costura, creaciones creativas, kits cookit y delicatessen.
