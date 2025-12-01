Marché de Noël, animations pour enfants et dégustation de Tartiflette Beaux

Marché de Noël, animations pour enfants et dégustation de Tartiflette

Malataverne Beaux Haute-Loire

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Marché de Noël à partir de 14h et en continu jusqu’à 22 h avec buvette (vin chaud, chocolat chaud, bière de Noël). A 15h, animation pour les enfants, le tout dans l’ambiance féerique de Noël. A 16h, arrivée du Père Noël. Dégustation de tartiflette le soir

Malataverne Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 88 40 lousarzilh@gmail.com

English :

Christmas market from 2 pm to 10 pm with refreshments (mulled wine, hot chocolate, Christmas beer). At 3pm, children?s entertainment in a magical Christmas atmosphere. At 4pm, Santa Claus arrives. Tartiflette tasting in the evening

German :

Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr und durchgehend bis 22 Uhr mit Getränkestand (Glühwein, heiße Schokolade, Weihnachtsbier). Um 15 Uhr: Animation für Kinder, alles in einer märchenhaften Weihnachtsatmosphäre. Um 16 Uhr Ankunft des Weihnachtsmanns. Tartiflette-Verkostung am Abend

Italiano :

Mercatino di Natale dalle 14.00 alle 22.00 con rinfreschi (vin brulé, cioccolata calda, birra di Natale). Alle 15, animazione per bambini in una magica atmosfera natalizia. Babbo Natale arriva alle 16.00. Degustazione di tartiflette la sera

Espanol :

Mercado navideño de 14:00 a 22:00 h con refrescos (vino caliente, chocolate caliente, cerveza navideña). A las 15:00 h, animación infantil en un ambiente navideño mágico. Papá Noel llega a las 16 h. Degustación de tartiflette por la noche

