Marché de Noël Anneyron

Marché de Noël

Salle Plantay Anneyron Drôme

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Venez dénicher le cadeau idéal parmi les nombreux exposants présents. Présence du Père Noël ainsi que de Mickey et Minnie de l’association Un jour, un espoir. Tombola, buffet, buvette sur place.

Salle Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 56 40

Come and find the perfect gift among the many exhibitors present. Santa Claus and Mickey and Minnie from the association: Un jour, un espoir. Tombola, buffet, refreshments on site.

