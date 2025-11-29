Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël APE Bouge avec ton école Salle des fêtes Essertenne

Marché de Noël APE Bouge avec ton école Salle des fêtes Essertenne samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël APE Bouge avec ton école

Salle des fêtes Le Bourg Essertenne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

L’APE Bouge avec ton école (RPI de la Haute Dheune) organise son marché de Noël les 29 et 30 novembre prochains à la salle des fêtes d’Essertenne.

Venez nombreux découvrir nos artisans locaux, créatifs et gourmands ,il y en aura pour les petits comme pour les grands !

Sur place, profitez également de
– un stand photo de Noël
– un stand de maquillage festif
– une buvette et un espace de restauration rapide.

Ambiance conviviale et féérique garantie !   .

Salle des fêtes Le Bourg Essertenne 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 01 71  apebougeavectonecole@gmail.com

