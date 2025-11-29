Marché de Noël APE Bouge avec ton école Salle des fêtes Essertenne

Marché de Noël APE Bouge avec ton école

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

L’APE Bouge avec ton école (RPI de la Haute Dheune) organise son marché de Noël les 29 et 30 novembre prochains à la salle des fêtes d’Essertenne.

Venez nombreux découvrir nos artisans locaux, créatifs et gourmands ,il y en aura pour les petits comme pour les grands !

Sur place, profitez également de

– un stand photo de Noël

– un stand de maquillage festif

– une buvette et un espace de restauration rapide.

Ambiance conviviale et féérique garantie ! .

Salle des fêtes Le Bourg Essertenne 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 01 71 apebougeavectonecole@gmail.com

