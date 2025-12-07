Marché de Noël APE Jacques Prévert Rue Clément Ader Parthenay
Marché de Noël APE Jacques Prévert Rue Clément Ader Parthenay dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël APE Jacques Prévert
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
– Ateliers enfants et mini boom
– Exposants et créateurs locaux
– Buvette et restauration sur place .
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 61 27 00
English : Marché de Noël APE Jacques Prévert
L’événement Marché de Noël APE Jacques Prévert Parthenay a été mis à jour le 2025-11-27 par CC Parthenay Gâtine