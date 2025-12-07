Marché de Noël APE Jacques Prévert Rue Clément Ader Parthenay

Marché de Noël APE Jacques Prévert

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

– Ateliers enfants et mini boom

– Exposants et créateurs locaux

– Buvette et restauration sur place .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
+33 6 68 61 27 00

