Marché de Noël APE Jacques Prévert Rue Clément Ader Parthenay dimanche 7 décembre 2025.

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

2025-12-07
2025-12-07

– Ateliers enfants et mini boom

– Exposants et créateurs locaux

– Buvette et restauration sur place   .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 61 27 00 

