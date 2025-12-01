Marché de Noël APEL K.ARABIAN Valence

Marché de Noël APEL K.ARABIAN

8 Chemin de Saint Joseph Valence

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Venez partager la magie de Noël lors d’une journée chaleureuse et festive.

Plus de vingt artisans et créateurs, de délicieuses gourmandises à déguster sur place ainsi que de nombreuses surprises pour émerveiller les plus petits et les grands.

8 Chemin de Saint Joseph Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agefav@gmail.com

English :

Come and share in the magic of Christmas during a warm and festive day.

Over twenty artisans and designers, delicious treats to sample on site, and plenty of surprises to delight young and old alike.

German :

Lassen Sie sich an einem gemütlichen und festlichen Tag von der Magie der Weihnacht verzaubern.

Mehr als zwanzig Kunsthandwerker und Designer, köstliche Leckereien, die Sie vor Ort probieren können, sowie zahlreiche Überraschungen werden die Kleinsten und die Großen in Staunen versetzen.

Italiano :

Venite a condividere la magia del Natale in una giornata calda e festosa.

Oltre venti artigiani e designer, deliziose prelibatezze da assaggiare sul posto e tante sorprese per deliziare grandi e piccini.

Espanol :

Venga a compartir la magia de la Navidad en un día cálido y festivo.

Más de veinte artesanos y diseñadores, deliciosos dulces para degustar in situ y un montón de sorpresas que harán las delicias de grandes y pequeños.

