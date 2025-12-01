Marché de Noël Appenwihr
Marché de Noël Appenwihr samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Mairie Appenwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 14:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le foyer-club organise son marché de noël vente de sapins, décorations et spécialités (bredalas).
Le foyer culturel et sportif d’Appenwihr vous convie à son traditionnel marché de Noël.
Vente de bredalas, miel, créations artisanales à base de végétaux, laine…
Venez partager la magie de Noël à travers ses délices et créations artisanales uniques. 0 .
Place de la Mairie Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 48 57
English :
The foyer-club organizes its Christmas market: sale of Christmas trees, decorations and specialties (bredalas).
German :
Der Foyer-Club organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Verkauf von Tannenbäumen, Dekorationen und Spezialitäten (Bredalas).
Italiano :
Il foyer-club organizza il suo mercatino di Natale, con vendita di alberi di Natale, decorazioni e specialità (bredalas).
Espanol :
El vestíbulo-club celebra su mercadillo navideño, en el que se venden árboles de Navidad, adornos y especialidades (bredalas).
L’événement Marché de Noël Appenwihr a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach