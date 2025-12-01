Marché de Noël Appenwihr

Marché de Noël Appenwihr samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la Mairie Appenwihr Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 14:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le foyer-club organise son marché de noël vente de sapins, décorations et spécialités (bredalas).

Le foyer culturel et sportif d’Appenwihr vous convie à son traditionnel marché de Noël.

Vente de bredalas, miel, créations artisanales à base de végétaux, laine…

Venez partager la magie de Noël à travers ses délices et créations artisanales uniques.

Place de la Mairie Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 48 57

English :

The foyer-club organizes its Christmas market: sale of Christmas trees, decorations and specialties (bredalas).

German :

Der Foyer-Club organisiert seinen Weihnachtsmarkt: Verkauf von Tannenbäumen, Dekorationen und Spezialitäten (Bredalas).

Italiano :

Il foyer-club organizza il suo mercatino di Natale, con vendita di alberi di Natale, decorazioni e specialità (bredalas).

Espanol :

El vestíbulo-club celebra su mercadillo navideño, en el que se venden árboles de Navidad, adornos y especialidades (bredalas).

L’événement Marché de Noël Appenwihr a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach