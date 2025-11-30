MARCHÉ DE NOËL

Arboras Hérault

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Venez vivre l’esprit de Noël dans un lieu hors du temps..

Lumière, musique, tradition, vins d’exceptions, ateliers gourmands, ambiance chaleureuse et raffnée. Cadeaux uniques et créations locales.

Stand photo avec Papa Noël, château gonflable, artisans locaux, food-trucks…

Présence de membres de l’Ordre Universel des Chevaliers du Cep.. .

Arboras 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 63 53 53

English :

Experience the spirit of Christmas in a timeless setting…

German :

Erleben Sie den Geist der Weihnacht an einem zeitlosen Ort.

Italiano :

Venite a vivere lo spirito del Natale in un ambiente senza tempo…

Espanol :

Venga a vivir el espíritu de la Navidad en un entorno intemporal…

