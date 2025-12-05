Marché de Noël Arc Lès Gray rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Marché de Noël Arc Lès Gray

rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Magie de Noël, illuminations , 3 jours féériques à la Halle PERREY

Grande exposition d’artisans et créateurs

Vous y trouverez des gourmandises de Noël, produits régionaux ou artisanaux, jolis cadeaux et de quoi vous restaurer.

Les animations sont gratuites pour les enfants Manège d’antan et autres… .

rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 mairie@arc-les-gray.com

