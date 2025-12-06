Marché de Noël Arc-sous-Cicon
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
De 10h à 16h.
Organisé par les Diablotins d’Arc.
Marché de Noël avec nobreux exposants, morbilfette, crêpes, chants des enfants à 11h. Buvette et petite restauration toute la journée.
Entrée libre.
Renseignements auprès de la Présidente de l’association. .
Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 94 56 99
