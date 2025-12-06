Marché de Noël Arc-sous-Cicon

Marché de Noël

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon Doubs

De 10h à 16h.

Organisé par les Diablotins d’Arc.

Marché de Noël avec nobreux exposants, morbilfette, crêpes, chants des enfants à 11h. Buvette et petite restauration toute la journée.

Entrée libre.

Renseignements auprès de la Présidente de l’association. .

Salle d’Accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 94 56 99

