Marché de Noël Arçon samedi 22 novembre 2025.

Salle Polyvalente Arçon Doubs

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

A partir de 13h30 le samedi et à partir de 10h le dimanche.

Organisé par l’association Noé, le combat de notre vie.

Marché de Noël avec 55 artisans, animations pour les enfants, buvette et petite restauration. Morbiflette géante le samedi soir (sur réservation uniquement) et choucroute le dimanche midi.

Accès libre.

Se renseigner auprès des membres de l’association. .

Salle Polyvalente Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 29 09 46

