Marché de Noël Arçon

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

De 16h30 à 22h.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école d’Arçon.

Marché de Noël pour financer du matériel et des activités pour les enfants de l’école. Chants des enfants et vente de leurs réalisations. Buvette et petite restauration sur place.

Accès libre.

Renseignements auprès de Mme Salimi. .

Ecole Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 98 88 50 ape.arcon@yahoo.fr

