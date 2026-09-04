Marché de Noël Arçon
samedi 21 novembre 2026 · Arçon
Informations pratiques
Arçon
Marché de Noël
Salle Polyvalente Arçon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:30:00
fin : 2026-11-21 23:30:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Organisé par l’association Noé, le combat de notre vie.
Marché de Noël avec 50 artisans, animations pour les enfants, tombola, buvette et petite restauration. Visite du Père Noël de 16h à 18h le samedi et à 15h le dimanche.
Accès libre. .
Salle Polyvalente Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 29 09 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Arçon a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS