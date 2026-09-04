Informations pratiques

Arçon

Marché de Noël

Salle Polyvalente Arçon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 13:30:00

fin : 2026-11-21 23:30:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Organisé par l’association Noé, le combat de notre vie.

Marché de Noël avec 50 artisans, animations pour les enfants, tombola, buvette et petite restauration. Visite du Père Noël de 16h à 18h le samedi et à 15h le dimanche.

Accès libre. .

Salle Polyvalente Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 29 09 46

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Arçon a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS