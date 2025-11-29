Marché de Noël Ardon
L’association APE d’Ardon vous invite à son Marché de Noël à Ardon, le samedi 29 novembre, de 10h à 18h sur la place de l’Église.
Au programme
Exposants et vente de décorations de Noël
Contes et concert de Noël
Panier garni à gagner
️ Food truck, crêpes et buvette
À 17h arrivée tant attendue du Père Noël et séance photos !
Une journée festive et conviviale à partager en famille pour lancer la saison de Noël dans la joie et la bonne humeur. .
Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire apeardon45@gmail.com
English :
Christmas Market
The APE d’Ardon association invites you to its Christmas Market in Ardon, on Saturday November 29, from 10am to 6pm on the Place de l’Église.
On the program: ?
? Exhibitors and sale of Christmas decorations
? Storytelling and Christmas concert
? Gift basket to be won
?? Food truck, pancakes and refreshments
German :
Weihnachtsmarkt
Die EV Ardon lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt in Ardon am Samstag, den 29. November, von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise ein.
Auf dem Programm stehen
? Aussteller und Verkauf von Weihnachtsdekorationen
? Märchen und Weihnachtskonzert
? Zu gewinnender Präsentkorb ?
?? Foodtruck, Crêpes und Getränkestand
Italiano :
Mercatino di Natale
L’associazione APE d’Ardon vi invita al suo mercatino di Natale ad Ardon, sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 18.00, in Place de l’Église.
In programma:
? Espositori e vendita di decorazioni natalizie
? Racconti e concerto di Natale
? Cesto natalizio in palio
?? Food truck, frittelle e rinfreschi
Espanol :
Mercado de Navidad
La asociación APE d’Ardon le invita a su Mercado de Navidad en Ardon, el sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas, en la Place de l’Église.
En el programa:
? Expositores y venta de adornos navideños
? Cuentacuentos y concierto de Navidad
? Cesta de Navidad para ganar
?? Food truck, tortitas y refrescos
L’événement Marché de Noël Ardon a été mis à jour le 2025-11-14 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN