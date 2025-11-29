Marché de Noël

Ardon Loiret

Gratuit

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël

L’association APE d’Ardon vous invite à son Marché de Noël à Ardon, le samedi 29 novembre, de 10h à 18h sur la place de l’Église.

Au programme

Exposants et vente de décorations de Noël

Contes et concert de Noël

Panier garni à gagner

️ Food truck, crêpes et buvette pour se régaler

À 17h arrivée tant attendue du Père Noël et séance photos !

Une journée festive et conviviale à partager en famille pour lancer la saison de Noël dans la joie et la bonne humeur. .

Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire apeardon45@gmail.com

English :

Christmas Market

The APE d’Ardon association invites you to its Christmas Market in Ardon, on Saturday November 29, from 10am to 6pm on the Place de l’Église.

On the program: ?

? Exhibitors and sale of Christmas decorations

? Storytelling and Christmas concert

? Gift basket to be won

?? Food truck, pancakes and refreshments

German :

Weihnachtsmarkt

Die EV Ardon lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt in Ardon am Samstag, den 29. November, von 10.00 bis 18.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise ein.

Auf dem Programm stehen

? Aussteller und Verkauf von Weihnachtsdekorationen

? Märchen und Weihnachtskonzert

? Zu gewinnender Präsentkorb ?

?? Foodtruck, Crêpes und Getränkestand

Italiano :

Mercatino di Natale

L’associazione APE d’Ardon vi invita al suo mercatino di Natale ad Ardon, sabato 29 novembre, dalle 10.00 alle 18.00, in Place de l’Église.

In programma:

? Espositori e vendita di decorazioni natalizie

? Racconti e concerto di Natale

? Cesto natalizio in palio

?? Food truck, frittelle e rinfreschi

Espanol :

Mercado de Navidad

La asociación APE d’Ardon le invita a su Mercado de Navidad en Ardon, el sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas, en la Place de l’Église.

En el programa:

? Expositores y venta de adornos navideños

? Cuentacuentos y concierto de Navidad

? Cesta de Navidad para ganar

?? Food truck, tortitas y refrescos

