Marché de Noël Arette
Marché de Noël Arette dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Arette Pyrénées-Atlantiques
L’association Partageons nos Silences organise ce jour le Marché de Noël.
Plus de 40 exposants. Restauration et buvette (food trucks, vin chaud, châtaignes, crêpes, churros etc…).
Jeux pour enfants Maquillage. Photos avec le Père Noël à partir de 10h. Ballades en calèche de à partir de 14h.
Demo de danse à 13h30. .
Salle des fêtes Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 76 87 96
