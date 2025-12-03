Marché de Noël Argent-sur-Sauldre
EPHAD Les Roses d’Argent Argent-sur-Sauldre Cher
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
2025-12-03
L’EHPAD Les Roses d’Argent organise un marché de Noël le mercredi 3 décembre 2025 de 14h à 18h.
Au programme
– Vin chaud et chocolat chaud offerts
– Créateurs, artisans et bien d’autres ! .
EPHAD Les Roses d’Argent Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 51 40
