Marché de Noël

EPHAD Les Roses d’Argent Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

L’EHPAD Les Roses d’Argent organise un marché de Noël le mercredi 3 décembre 2025 de 14h à 18h.

Au programme

– Vin chaud et chocolat chaud offerts

– Créateurs, artisans et bien d’autres ! .

EPHAD Les Roses d’Argent Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 51 40

English :

The Amicale Laïque des Écoles d’Argent association is organizing its Christmas Market in the Salle Jacques Prévert.

German :

Der Verein L’Amicale Laïque des Écoles d’Argent organisiert seinen Weihnachtsmarkt in der Salle Jacques Prévert.

Italiano :

L’associazione Amicale Laïque des Écoles d’Argent organizza il suo mercatino di Natale nella Salle Jacques Prévert.

Espanol :

La asociación Amicale Laïque des Écoles d’Argent celebra su Mercado de Navidad en la Sala Jacques Prévert.

L’événement Marché de Noël Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-11-18 par OT SAULDRE ET SOLOGNE