Marché de Noël Argentonnay Place Léopold Bergeon Argentonnay

Marché de Noël Argentonnay

Place Léopold Bergeon Marché de Noël Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La commune d’Argentonnay organise son marché de Noël avec 25 exposants qui vous proposeront leurs créations artisanales et produits locaux, dans de jolis chalets en bois. Balades en poney offertes par la municipalité, atelier créatif, jeux en bois… de quoi ravir petits et grands toute l’après-midi.

Feu d’artifice à 20 h.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Place Léopold Bergeon Marché de Noël Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 70 22 communication@argentonnay.fr

L’événement Marché de Noël Argentonnay Argentonnay a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Bocage Bressuirais