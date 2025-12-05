Marché de Noël Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis

Marché de Noël Argentré-du-Plessis

Marché de Noël à Argentré-du-Plessis (place du Général de Gaulle) le vendredi 5 décembre 2025 de 17h à 21h.

Une quarantaine d’exposants d’Argentré et des environs seront installés dans les allées pour vous présenter leurs produits.

Comme les années précédentes, ce sont les bénévoles du comité des fêtes qui gèreront le stand restauration buvette, en vous proposant de quoi vous régaler et vous réchauffer !

En parallèle, plusieurs animations sont prévues pour vous faire passer un chaleureux moment en famille ou entre amis.

À 17 h 30, les bibliothécaires vous proposent la lecture de plusieurs contes de Noël à la Médiathèque (sur inscription).

Pendant toute la durée du marché de Noël, les enfants pourront profiter de tours en traineau dans le jardin du Hill, avec les chiens du Club Français du Siberian Husky. Comme les années passées, vous pourrez également vous prendre en photo dans la cabane du Père Noël.

Une fanfare animera également les allées du marché à partir de 18 h.

Et pour finir, ne manquez pas, à 19 h, l’arrivée remarquée et remarquable du Père Noël ! .

