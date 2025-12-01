Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noêl Salle des fêtes Arleuf samedi 13 décembre 2025.

Salle des fêtes Le Château Arleuf Nièvre

Marché de Noël De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Arleuf. Exposants locaux. 14h30 arrivée du Père Noël, balade à poneys (en fonction de la météo). Contes de Noël. Sandwiches, crêpes, churros, vin chaud, lait de poule…   .

Salle des fêtes Le Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 04 03 20  teamduhasard@gmail.com

