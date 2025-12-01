Marché de Noêl Salle des fêtes Arleuf
Marché de Noêl Salle des fêtes Arleuf samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noêl
Salle des fêtes Le Château Arleuf Nièvre
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noël De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Arleuf. Exposants locaux. 14h30 arrivée du Père Noël, balade à poneys (en fonction de la météo). Contes de Noël. Sandwiches, crêpes, churros, vin chaud, lait de poule… .
Salle des fêtes Le Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 04 03 20 teamduhasard@gmail.com
