Marché de Noël Etang de Préperny Arleuf

Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Producteurs et artisans locaux, animation musicale, balades à poney

Buvette et petite restauration vin chaud, crêpes

Vente de jus de pomme au profit du téléthon

Arrivée du Père Noël en calèche à 15h .

Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87

