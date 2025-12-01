Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Etang de Préperny Arleuf

Marché de Noël Etang de Préperny Arleuf samedi 20 décembre 2025.

Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf

Tarif : – –

Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Producteurs et artisans locaux, animation musicale, balades à poney
Buvette et petite restauration vin chaud, crêpes
Vente de jus de pomme au profit du téléthon
Arrivée du Père Noël en calèche à 15h   .

Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87 

