Marché de Noël Etang de Préperny Arleuf
Marché de Noël Etang de Préperny Arleuf samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Marché de Noël
Producteurs et artisans locaux, animation musicale, balades à poney
Buvette et petite restauration vin chaud, crêpes
Vente de jus de pomme au profit du téléthon
Arrivée du Père Noël en calèche à 15h .
Etang de Préperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Arleuf a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs