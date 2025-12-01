Marché de Noël Place de la salle des fêtes Armeau
Marché de Noël Place de la salle des fêtes Armeau jeudi 11 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la salle des fêtes 3 Place de la Mairie Armeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 16:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Marché de Noël d’Armeau. .
Place de la salle des fêtes 3 Place de la Mairie Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 98 60 41
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Armeau a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Sens et Sénonais