MARCHÉ DE NOËL ARNAGE Salle Éolienne Arnage

MARCHÉ DE NOËL ARNAGE

Salle Éolienne 67, rue des collèges Arnage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Retrouvez le marché de Noël à l’Éolienne, à Arnage !

Recettes au profit de la coopération avec Sakoïba (Mali)

À partir de 10h à l’Éolienne, venez profiter du marché de Noël.

L’occasion de démarrer la période de Noël avec joie et douceur !

Les partenaires fidèles du Groupe Mali Arnage vous réservent idées cadeaux, gourmandises et animations pour toute la famille.

Venez partager magie, convivialité et solidarité chaque visite soutient les actions du Groupe Mali.

À 16h, profitez du spectacle de Noël Les Contes des neiges , offert par l’association Lire à Arnage ! Sur réservation auprès de la médiathèque (02 43 21 44 50) Tout public. .

Salle Éolienne 67, rue des collèges Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 49 12 69 groupemali72@gmail.com

English :

Visit the Christmas market at l’Éolienne, in Arnage!

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt in L’Éolienne, Arnage!

Italiano :

Il mercatino di Natale all’Éolienne, ad Arnage!

Espanol :

El mercado de Navidad en la Éolienne, en Arnage

L’événement MARCHÉ DE NOËL ARNAGE Arnage a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Le Mans