Marché de noël Notre maison Aromas

Marché de noël

Notre maison 1 Route de Montdidier Aromas Jura

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28 18:30:00

2025-11-28

Marché de noël le 28 novembre 2025 de 14h à 18h30 à Aromas.

Artisans exposants et expositions des œuvres des résidents.

Vente de crêpes, chocolats chauds, vin chaud et de marrons chaud. .

