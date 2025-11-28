Marché de noël Notre maison Aromas
Notre maison 1 Route de Montdidier Aromas Jura
Marché de noël le 28 novembre 2025 de 14h à 18h30 à Aromas.
Artisans exposants et expositions des œuvres des résidents.
Vente de crêpes, chocolats chauds, vin chaud et de marrons chaud. .
Notre maison 1 Route de Montdidier Aromas 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 50 72 21
