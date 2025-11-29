MARCHE DE NOEL Salle des sports Aron

MARCHE DE NOEL

Salle des sports 1 La Filature Aron Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

L’APE de lécole du petit bois vous donne rendez-vous pur un marché de Noël à Aron.

Vous y trouverez des idées cadeaux, des produits locaux et artisanaux

Présence du Père Noël de 1h à 18h

Espace enfants

Restauration buvette .

+33 6 38 78 82 14 apedupetitbois@gmail.com

English :

The APE of the Petit Bois school invites you to a Christmas market in Aron.

German :

Die EV der Kleinholzschule l’école du petit bois lädt Sie zu einem Weihnachtsmarkt in Aron ein.

Italiano :

L’APE della scuola Petit Bois vi invita al mercatino di Natale di Aron.

Espanol :

La APE de la escuela Petit Bois le invita a un mercado navideño en Aron.

L’événement MARCHE DE NOEL Aron a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co