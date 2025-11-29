MARCHE DE NOEL Salle des sports Aron
Salle des sports 1 La Filature Aron Mayenne
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
2025-11-29
L’APE de lécole du petit bois vous donne rendez-vous pur un marché de Noël à Aron.
Vous y trouverez des idées cadeaux, des produits locaux et artisanaux
Présence du Père Noël de 1h à 18h
Espace enfants
Restauration buvette .
Salle des sports 1 La Filature Aron 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 38 78 82 14 apedupetitbois@gmail.com
English :
The APE of the Petit Bois school invites you to a Christmas market in Aron.
German :
Die EV der Kleinholzschule l’école du petit bois lädt Sie zu einem Weihnachtsmarkt in Aron ein.
Italiano :
L’APE della scuola Petit Bois vi invita al mercatino di Natale di Aron.
Espanol :
La APE de la escuela Petit Bois le invita a un mercado navideño en Aron.
