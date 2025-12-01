Marché de Noël Arquian

Marché de Noël

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

2025-12-19

Le marché de Noël d’Arquian, organisé par le Comité des fêtes et des loisirs d’Arquian avec le soutien de la municipalité et d’association locales, aura lieu vendredi 19 décembre 2025 à partir de 16 h 30 dans et aux abords de la salle Carriès. Pour cette 5eme édition, un grand chapiteau chauffé de 360m2 sera installé à l’extérieur, en plus de la salle des fêtes remplie d’idées cadeaux proposées par des artisans ainsi que de gourmandises. .

Salle des fêtes Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-arquian@orange.fr

